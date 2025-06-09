Бывшего нардепа Рады Киву убили из-за долга - Mash

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Армянина Араика Амирханяна, который ранее считался одним из мощнейших подрядчиков Укравтодора, взяли под стражу по подозрению в расправе над экс-нардепом Верховной рады Незалежной Ильей Кивой.
По версии следователей, причиной кровавой бойни стало крупное долговое обязательство в размере 30 млн рублей. Чтобы не возвращать долг, армянский бизнесмен передал незалежным спецслужбистам данные о том, где и как живет Кива. После этого сбушники привлекли киллера для совершения "казни".
В настоящее время 44-летний армянин арестован в Московском регионе по делу о взяточничестве. Два года назад его также задерживали в столице по подозрению в растрате, но тогда до судебных разбирательств дело так и не дошло. Ранее он покинул украинские земли после скандала в дорожной отрасли, когда его обвинили в хищении 500 млн гривен (1,3 млрд рублей).
Напомним, в конце 2023 года тело украинского политика с огнестрельными ранениями в грудь и голову нашли в коттеджном поселке в Одинцово. Личность исполнителя расправы до сих пор не установлена.
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