Ситуацию нужно доводить до логического завершения

Руководитель российских делегатов в переговорном процессе о российско-украинском конфликте (переговоры проходили на турецких землях) Владимир Мединский заявил, что заморозка ситуации в Незалежной может привести к ядерному противостоянию.

По его словам, если ограничиться лишь прекращением боевых действий по линии соприкосновения, не достигнув полноценного мирного соглашения, то этот регион может превратиться в аналог Карабаха – спорной территории, за которую воевали армяне с азербайджанцами.

Он пояснил, что в будущем киевский режим, опираясь на поддержку западной военной коалиции, может попытаться вернуть себе эти земли, что, по мнению российского политика, рискует привести к катастрофическим последствиям, вплоть до начала ядерного коллапса.

"Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война", – подчеркнул помощник российского лидера.

Он отметил, что наша страна не заинтересована в создании очередного замороженного конфликта, который станет постоянной угрозой и поводом для глобального кризиса. Он подчеркнул, что Москва хочет заключить настоящий мир и зафиксировать за собой новые территории, чтобы избежать подобных угроз в будущем.

К слову, ранее заместитель руководителя итальянского правительства сделал неожиданное заявление об ударе по России.