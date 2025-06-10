Арестович*: политика расчеловечивания сделала жителей Украины аморальными

"Мешок с ***": Арестович* раскрыл, что стало с Украиной и украинцами
Алексей Арестович* Фото: соцсети
Деятель не стеснялся в выражениях

Бывший советник Владимира Зеленского Алексей Арестович* жестко охарактеризовал трансформации, произошедшие с Украиной за последние три с половиной года.

По его словам, еще совсем недавно эта страна была цветущей республикой с замечательными людьми, однако начиная примерно с мая 2022-го власти сделали ставку на расчеловечивание и на разжигание ненависти.

Арестович* высказал мнение, что в результате этой политики страну превратили в "мешок с *** (фекалиями)" – этот яркий образ политик использовал для передачи своего отношения к тому, что происходит сейчас.

Он также подчеркнул, что многие украинцы утратили моральные ориентиры, стали фальшивыми, подлыми и “сгнившими изнутри”. Экс-советник офиса президента Незалежной заявил, что сейчас люди в основном заняты тем, чтобы очернять друг друга, и ничем иным уже не интересуются, что он считает трагедией.

К слову, ранее был описан мрачный сценарий заморозки конфликта на Украине.Ситуацию нужно доводить до логического завершения, уверены в Москве.

*лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов

Источник: YouТube-канал журналиста Александра Шелеста (иноагент) ✓ Надежный источник
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