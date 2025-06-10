Telegraph: между Украиной и Польшей произошел конфликт из-за Волынской резни

Страны продолжают выяснять отношения после случившегося более 80 лет назад

Киев и Варшава снова поругались из-за вопроса Волынской резни. Украинская сторона раскритиковала планы Польши установить день памяти поляков, которых убили украинцы в годы Второй мировой войны.

Польский парламент ранее утвердил новый государственный праздник 11 июля в память о жертвах "геноцида", совершенного украинскими националистическими группами во время конфликта – тогда было убито несколько тысяч мирных жителей в поселениях во всей Волынской губернии.

МИД Украины, в свою очередь, раскритиковал учреждение памятного дня – в особенности формулировку о "геноциде", заявив, что этот шаг противоречит добрососедским отношениям с Польшей.

"Поляки не должны искать врагов среди украинцев, а украинцы не должны искать врагов среди поляков. У нас общий враг – Россия", – говорится в заявлении ведомства.

Также украинцы указали, что примириться по этому вопросу они могут только путем диалога через "взаимное уважение и совместную работу историков", а не односторонние политические оценки.

Тема Волынской резни является одной из самых проблемных в отношениях между Украиной и Польшей. Ранее новый польский президент Кароль Навроцкий, обращаясь к Владимиру Зеленскому, отметил, что не намерен опускать этот вопрос и выразил надежду, что Киев пойдет на сотрудничество.