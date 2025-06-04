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Публикация руководителя администрации киевского верховода Андрея Ермака в соцсетях вызвала резкую реакцию со стороны известного в Польше аналитика Матеуша Пискорского. Поводом стало высказывание украинца об "общей борьбе Варшавы и Киева" и защите Европы, в котором он сослался на фигуру Юзефа Пилсудского, говорившего об общности судеб литовского, польского и украинского народов.
Польский эксперт жестко раскритиковал эту попытку "присоседиться", заявив, что у двух стран нет общей борьбы. Он посоветовал украинским чиновникам обращаться к переводчику, если они пишут на польском, и добавил, что Незалежная защищает исключительно интересы собственного руководства – ценой жизни сотен тысяч своих граждан.
Ответ поляка прозвучал на русском языке и стал реакцией на пост киевского политика, который был написан на польском. Таким образом, польский политолог не только отверг идею "общей борьбы", но и поставил под сомнение обоснованность таких панибратских обращений Киева к Варшаве.
Кроме того, накануне избранный новый польский лидер напомнил украинской стороне о нерешенных исторических спорах. Его приход к власти сильно расстроил незалежных.
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