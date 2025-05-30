Bloomberg: генералы НАТО испытывают восторг от возможностей армии России

Россия повергла генералов НАТО в восторг и ужас на Украине
Фото: freepik.com
Европейцы были сильно впечатлены способностью русской армии адаптироваться к вызовам

Западные военные, которые ранее довольно скептически относились к возможностям российской армии на поле боя, сейчас начали менять свое мнение. Они испытывают одновременно восторг и ужас из-за способности России быстро адаптироваться к изменению ситуации на фронте, сообщает Bloomberg.

По заявлению журналистов, в кулуарах НАТО стали все чаще слышатся речи, напоминающие неподдельное восхищение скоростью, с которой российские силы учились и приспосабливались на Украине. С точки зрения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ уже опережают западные армии, а российские темпы производства военной техники в несколько раз превосходят европейские.

"Россия также повышает точность и выживаемость своих крылатых и баллистических ракет. "Искандер" – грубый эквивалент американской ATACMS – стал сложным для перехвата даже для американских батарей Patriot", – указано в статье.

Теперь главным предметом споров у западных генералов является не то, собирается ли Россия напасть на Европу, а в какие сроки случится прямой конфликт. Если раньше они давали прогнозы на ближайшие пять лет, то сейчас некоторые говорят, что российской армии понадобится всего полгода, чтобы восстановить силы в случае прекращения конфликта на Украине.

Источник: Bloomberg
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