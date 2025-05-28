Reuters: Путин готов к миру на Украине, но не любой ценой

Президент вернулся к требованиям, которые предъявлял еще до начала конфликта

Российский лидер Владимир Путин готов прекратить конфликт на Украине, но только после того, как Запад будет готов выполнить два ключевых условия, сообщают источники Reuters. Первое – снять с России санкции, а второе – дать Москве письменные гарантии о прекращении расширения НАТО на восток.

"Путин готов заключить мир, но не любой ценой", – сказал один высокопоставленный российский источник, знакомый с позицией Кремля на высшем уровне, который говорил на условиях анонимности.

По словам осведомителей, отказ от расширения НАТО является своего рода формальным запретом на принятие в состав Альянса Украины, Грузии, Молдавии, а также других постсоветских республик.

Сообщается, что Россия также хочет, чтобы Украина сохраняла нейтралитет, были сняты некоторые западные санкции, решен вопрос замороженных российских суверенных активов на Западе и обеспечена защита русскоязычного населения на Украине. Как утверждают источники, если Путин поймет, что не в состоянии достичь мирного соглашения на своих условиях, он попытается показать украинцам и европейцам военными победами, что "завтрашний мир будет еще более болезненным".

При этом ранее в НАТО отмечали, что не изменят свою политику открытых дверей только потому, что этого требует Россия.

Ранее стало известно, что саммит Североатлантического альянса в июне оказался под угрозой срыва.