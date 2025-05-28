Reuters: Путин готов к миру на Украине, но не любой ценой

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Российский лидер Владимир Путин готов прекратить конфликт на Украине, но только после того, как Запад будет готов выполнить два ключевых условия, сообщают источники Reuters. Первое – снять с России санкции, а второе – дать Москве письменные гарантии о прекращении расширения НАТО на восток.
"Путин готов заключить мир, но не любой ценой", – сказал один высокопоставленный российский источник, знакомый с позицией Кремля на высшем уровне, который говорил на условиях анонимности.
По словам осведомителей, отказ от расширения НАТО является своего рода формальным запретом на принятие в состав Альянса Украины, Грузии, Молдавии, а также других постсоветских республик.
Сообщается, что Россия также хочет, чтобы Украина сохраняла нейтралитет, были сняты некоторые западные санкции, решен вопрос замороженных российских суверенных активов на Западе и обеспечена защита русскоязычного населения на Украине. Как утверждают источники, если Путин поймет, что не в состоянии достичь мирного соглашения на своих условиях, он попытается показать украинцам и европейцам военными победами, что "завтрашний мир будет еще более болезненным".
При этом ранее в НАТО отмечали, что не изменят свою политику открытых дверей только потому, что этого требует Россия.
Ранее стало известно, что саммит Североатлантического альянса в июне оказался под угрозой срыва.
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