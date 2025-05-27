Американский политик резко ужесточил риторику

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес российского лидера, предупредив Владимира Путина о некий "серьезных последствиях". На просторах социальных сетей американский политик заявил, что глава РФ "играет с огнем" и недооценивает, чем это может обернуться.

По словам руководителя вашингтонской администрации, если бы не его сдерживающее влияние, наша страна уже столкнулась бы с множеством катастрофических событий. Он намекнул, что пока старается действовать сдержанно, но у такого подхода есть предел.

"Чего не понимает Путин, так это того, что если бы не я, то с Россией уже произошло бы много действительно очень ужасных вещей (...). Он играет с огнем!" – объявил глава Белого дома.

Напомним, ранее официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков назвал выпады Трампа в адрес главнокомандующего РФ признаком эмоционального напряжения. Он отметил, что подобная риторика, скорее всего, вызвана перегрузкой на фоне сложных международных процессов.

В то же время напряженность на мировой арене продолжает нарастать. Россия ведет активные боевые действия, а Украина проводит регулярные атаки по российским регионам при помощи беспилотников.

К слову, ранее в Италии объяснили, как была разыграна "украинская карта".