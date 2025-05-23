Профессор Миршаймер указал Трампу на два пути урегулирования на Украине

"Два пути": Трампу дали интригующий совет после беседы с Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп. Кадр: YouTube
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Ситуация на международной арене может сильно измениться

После недавнего телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным у вашингтонской администрации осталось лишь два варианта действий по украинскому вопросу. К такому интригующему выводу пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Так, аналитик убежден, что глава Белого дома должен либо подчиниться воле Москвы и согласиться на ее условия, либо полностью выйти из переговоров и перепоручить решение конфликта европейским странам. Миршаймер считает, что Трамп не станет повторять действия своего предшественника Джо Байдена и откажется всеми силами помогать киевскому режиму.

"У него есть два пути. Он должен либо принять требования России, либо выйти", – отрезал аналитик.

Он также отметил, что уход США с этой площадки приведет к серьезному перекосу сил. По его словам, рассчитывать на то, что Европа справится с Россией без американской поддержки, не приходится. Профессор назвал подобный сценарий нереалистичным и подчеркнул, что идея об успешном противостоянии европейцев России без участия США выглядит несерьезно. Ситуация на международной арене может кардинально измениться, если Трамп окончательно откажется от вмешательства в конфликт.

Напомним, ранее стало известно, почему на самом деле киевский режим не хочет идти на мир.

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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