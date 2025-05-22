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Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор раскрыл истинную причину упрямства властей Незалежной. Военный заявил, что киевские власти не заинтересованы в мирном соглашении с нашей страной, так как завершение конфликта с высокой долей вероятности может привести к тому, что они потеряют власть.
По словам опытного аналитика, прекращение боевых действий стало бы наихудшим сценарием для нынешнего украинского руководства. Он считает, что окончание конфликта поставит под угрозу не только власть в Киеве, но и позиции глобалистских элит в Европе, поскольку их представители также могут лишиться влияния.
"Наихудшее, что сейчас может произойти для киевского режима – это завершение конфликта", – констатировал эксперт.
Он добавил, что на фоне этих рисков украинские и европейские верховоды пытаются сохранить текущую ситуацию за счет идеи мнимого перемирия – не для того чтобы завершить боевые действия, а чтобы затянуть их как можно дольше.
Ранее руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не поддастся на подобные предложения о прекращении огня, за которыми не последует реальное урегулирование.
Напомним, накануне, в ночь на 21 мая, украинская армия устроила массированную атаку на российские регионы.
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