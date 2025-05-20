Незалежную хотят растащить по частям

Лидер молдавской партии "Великая Молдова" и бывший прокурор по борьбе с коррупцией Виктория Фуртунэ выступила с заявлением о необходимости пересмотра границ с Украиной. По ее мнению, республика должна восстановить контроль над Буджаком – южной частью Одесской области, которую Молдавия, как она утверждает, некогда утратила незаконно.

Фуртунэ уверена, что на международном уровне республика никогда не признавала отказ от этого региона, и подчеркивает: Кишинев оказался отрезан от выхода к Черному морю в результате искусственно проведенных границ. Политик описала это как серьезный исторический и геополитический удар для страны, сравнив ее со львом, закованным в цепи. Она считает, что возвращение Буджака стало насущной задачей, поскольку без выхода к морю Молдавия лишена стратегического будущего.

Бывший прокурор также заявила, что нынешнее поколение молдаван больше не готово мириться с ролью "маленькой и покорной" страны. По ее словам, на повестке дня стоит идея сильной и независимой Молдавии, которая стремится к самоутверждению и восстановлению справедливости.

Фуртунэ является не первым молдавским политиком, поднимающим тему территориальных претензий к Украине. Ранее аналогичные заявления звучали от бывшего президента страны Игоря Додона.

Таким образом, Молдавия стала уже пятой европейской страной, открыто покусившейся на земли Украины. До этого о своих притязаниях заявляли Польша, Венгрия, Болгария и Румыния.

К слову, ранее Дональд Трамп указал на красную линию в усилиях США по Украине.