Генсек Хаяси: телефонные переговоры Путина и Трампа наделены важным смыслом

Токио выступил с заявлением

Японские власти считают крайне значимыми контакты между США и Россией, включая предстоящий телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.

Он напомнил, что согласно заявлению хозяина Белого дома в соцсетях, беседа между лидерами США и России намечена 19 мая на 10:00 по времени Вашингтона, что соответствует 23:00 по Токио и 17:00 по Москве. После этого, как сообщил американский президент, он намерен поговорить и с Владимиром Зеленским.

Хаяси подчеркнул, что подобные контакты в нынешней международной обстановке приобретают особую важность. Япония внимательно отслеживает все дипломатические движения, связанные с ситуацией вокруг Украины. Любые шаги, способствующие стабилизации обстановки и поиску путей к деэскалации, вызывают в Токио особый интерес.

Напомним, Трамп ранее подтвердил свое намерение провести переговоры с Путиным уже в сегодня, 19 мая.

Заявление американского лидера прозвучало в контексте переговоров в Стамбуле между российской и украинской делегациями, где обсуждались ключевые условия возможного прекращения огня и крупномасштабный обмен пленными. Совокупность всех этих инициатив может стать поворотным моментом в попытках добиться дипломатического прорыва.

К слову, ранее Зеленскому объявили дурные новости после решения Путина.