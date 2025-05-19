Генсек Хаяси: телефонные переговоры Путина и Трампа наделены важным смыслом

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Японские власти считают крайне значимыми контакты между США и Россией, включая предстоящий телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
Он напомнил, что согласно заявлению хозяина Белого дома в соцсетях, беседа между лидерами США и России намечена 19 мая на 10:00 по времени Вашингтона, что соответствует 23:00 по Токио и 17:00 по Москве. После этого, как сообщил американский президент, он намерен поговорить и с Владимиром Зеленским.
Хаяси подчеркнул, что подобные контакты в нынешней международной обстановке приобретают особую важность. Япония внимательно отслеживает все дипломатические движения, связанные с ситуацией вокруг Украины. Любые шаги, способствующие стабилизации обстановки и поиску путей к деэскалации, вызывают в Токио особый интерес.
Напомним, Трамп ранее подтвердил свое намерение провести переговоры с Путиным уже в сегодня, 19 мая.
Заявление американского лидера прозвучало в контексте переговоров в Стамбуле между российской и украинской делегациями, где обсуждались ключевые условия возможного прекращения огня и крупномасштабный обмен пленными. Совокупность всех этих инициатив может стать поворотным моментом в попытках добиться дипломатического прорыва.
К слову, ранее Зеленскому объявили дурные новости после решения Путина.
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