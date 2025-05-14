Страна оказалась на перепутье

Отставной полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что конфликт на территории украинского государства движется к неизбежному завершению, и Киев уже оказался в положении, при котором выбирать приходится не между победой и проигрышем, а между двумя видами исхода – дипломатическим и катастрофическим.

Аналитик отметил, что Незалежная может либо согласиться на компромисс и заключить сделку уже сейчас, либо продолжать упорствовать и в итоге потерпеть военное поражение.

"Жребий уже брошен, и Украина проиграет конфликт", – отрезал он.

Автор подчеркнул, что Владимир Зеленский пока отказывается признавать реальность. По мнению Дэвиса, украинский лидер не готов зафиксировать на бумаге территориальные потери страны и продолжает надеяться на внешнюю поддержку, несмотря на изменившиеся обстоятельства.

При этом он отметил, что ответственность за затягивание конфликта лежит не только на Зеленском. Европейские лидеры, как добавил американский полковник, подпитывают амбиции Киева вместо того, чтобы предложить реалистичный путь к завершению войны.

Дэвис также напомнил, что ранее украинская сторона уже срывала переговорные процессы, особенно в моменты, когда казалось, что удалось наметить путь к компромиссу. Сейчас, по его мнению, Зеленский оказался у последнего рубежа, последнего шанса на мир.

К слову, ранее в Британии разоблачили ловушку, подготовленную для России.