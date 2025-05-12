Встреча должна пройти на турецкой территории

Москва нацелена на переговоры с киевским режимом напрямую, без посредничества представителей западной коалиции. На это обратил внимание турецкий эксперт Умур Тугай Юджель. Он добавил, что власти его родного государства сделают все возможное, чтобы такая встреча состоялась.

Руководитель Российской Федерации Владимир Путин ранее выступил с предложением к Незалежной провести прямые переговоры 15 мая на турецкой территории без каких-либо заранее обговоренных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения полноценного прекращения огня, которое будет соблюдаться и стороной противника.

Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что инициатива Путина серьезна и отражает стремление найти мирное решение. Как он уточнил, цель переговоров – устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы нашей страны.

Турецкий специалист в разговоре с журналистами заявил, что призыв Путина к диалогу вселяет надежду на окончание конфликта. Он подчеркнул, что Москва, по его мнению, добивается именно мира, а не временного прекращения боевых действий и делает ставку на прямой контакт с украинской стороной, а не на переговоры через западные каналы.

"Путин, похоже, стремится к заключению мирного соглашения о прекращении войны, а не к прекращению огня", – раскрыл цель российской стороны аналитик.

К слову, ранее в Раде рассекретили замысел Трампа по поводу Зеленского.