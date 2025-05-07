Нардеп Дмитрук: Трамп использует Зеленского для переговоров с Россией

"Связь с Москвой": в Раде рассекретили замысел Трампа по поводу Зеленского
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Киевским верховодом нагло манипулируют

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает Владимира Зеленского не как самостоятельного игрока, а скорее как удобный канал для установления контакта с Россией. Такими размышлениями поделился нардеп Верховной рады Артем Дмитрук, отметив в социальных сетях, что нынешний глава киевского режима стал послушным инструментом в руках вашингтонской администрации.

 "Сейчас террорист (Зеленский – прим. ред.) используется как инструмент связи с Москвой", – уверен политик. 

По мнению украинского парламентария, Зеленского используют не только как средство связи с Кремлем, но и как податливого исполнителя, готового подписывать любые документы, которые в будущем смогут усилить позиции США на переговорах с Россией. Такая роль Киева явно полностью устраивает американскую сторону, ведь позволяет продвигать собственные интересы под прикрытием "поддержки".

Напомним, на прошлой неделе было объявлено о подписании соглашения между Киевом и Вашингтоном в области природных ресурсов. Стороны договорились о создании инвестфонда, средства которого направят на восстановление Украины. Как утверждает украинская сторона, документ предусматривает равные условия, однако, по словам критиков документа, реальная расстановка сил говорит об обратном.

К слову, ранее в США сделали горькое признание из-за ситуации вокруг Украины.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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