Киевским верховодом нагло манипулируют

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает Владимира Зеленского не как самостоятельного игрока, а скорее как удобный канал для установления контакта с Россией. Такими размышлениями поделился нардеп Верховной рады Артем Дмитрук, отметив в социальных сетях, что нынешний глава киевского режима стал послушным инструментом в руках вашингтонской администрации.

"Сейчас террорист (Зеленский – прим. ред.) используется как инструмент связи с Москвой", – уверен политик.

По мнению украинского парламентария, Зеленского используют не только как средство связи с Кремлем, но и как податливого исполнителя, готового подписывать любые документы, которые в будущем смогут усилить позиции США на переговорах с Россией. Такая роль Киева явно полностью устраивает американскую сторону, ведь позволяет продвигать собственные интересы под прикрытием "поддержки".

Напомним, на прошлой неделе было объявлено о подписании соглашения между Киевом и Вашингтоном в области природных ресурсов. Стороны договорились о создании инвестфонда, средства которого направят на восстановление Украины. Как утверждает украинская сторона, документ предусматривает равные условия, однако, по словам критиков документа, реальная расстановка сил говорит об обратном.

К слову, ранее в США сделали горькое признание из-за ситуации вокруг Украины.