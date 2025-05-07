Незалежные боевики наверняка пойдут на провокации

Военный аналитик Валерий Ширяев считает, что украинская сторона располагает целым арсеналом способов, чтобы испортить РФ празднование Дня Победы. По его словам, вовсе не обязательно атаковать Красную площадь или угрожать гостям, таким как китайский лидер Си Цзиньпин, чтобы сильно насолить Москве.

"Испортить праздник, испортить парад можно несколькими способами. Необязательно прям в Си Цзиньпина стрелять или сбрасывать на него беспилотник", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что киевский режим уже отверг предложение о перемирии, а значит, вероятность провокаций остается. Эксперт предположил, что атаки могут быть направлены, к примеру, на колонны войск, идущие к месту проведения парада, или могут быть предприняты другие действия, не наносящие репутационного урона самому Киеву, но способные омрачить праздник.

Также, по мнению аналитика, попытка незалежных военных временно зайти на территорию Курской области может быть использована как громкая пропагандистская акция. Даже краткосрочное присутствие ВСУ в одном из приграничных сел уже может дать нужный эффект для киевского режима.

К слову, ранее в Верховной раде рассекретили замысел Дональда Трампа по поводу главы киевского режима Владимира Зеленского.