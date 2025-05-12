Глава страны произвел сильное впечатление на зарубежную аудиторию

Известный в Британии аналитик Александр Меркурис заявил, что недавнее выступление Владимира Путина не оставило шансов ни европейским лидерам, ни главе киевского режима. По его мнению, западная коалиция выглядела как группа политических дилетантов, в то время как российский лидер продемонстрировал уверенность и превосходство.

Он отметил, что именно глава РФ с явным отрывом выиграл в состоявшемся обмене позициями. Аналитик также выразил мнение, что выступление перед прессой было своевременным и не дало повода для спекуляций о возможном бессилии Москвы. По его словам, глава российского государства переиграл Запад тонко и точно, поставив оппонентов в положение, которого они явно не ожидали.

"Вчера мы могли наблюдать ситуацию, когда кучка профанов, возомнивших себя гениями, сталкиваетcя с мастером своего дела", – поделился своей оценкой известный в Британии эксперт.

Напомним, в ночь на 12 мая глава РФ выступил перед отечественной и заграничной прессой, предложив Незалежной провести прямые переговоры 15 мая на турецкой территории без каких-либо заранее обговоренных условий. Лидер нашей страны подчеркнул, что не исключает достижения устойчивого прекращения огня.

К слову, ранее была раскрыта цель России на прямых переговорах с Украиной.