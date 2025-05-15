Зеленский провернул трюк с приглашением Путина в Стамбул ради Трампа - RS

В США раскрыли уловку Зеленского с переговорами в Стамбуле
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
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Киевский верховод схитрил

Приглашение российского лидера Владимира Путина на переговоры в Турцию глава киевского режима сделал не ради мира, а ради личной выгоды – именно так оценивает ситуацию британский аналитик Анатоль Ливен. Он указывает, что речь может идти о политическом трюке, целью которого является попытка понравиться Дональду Трампу, а не реальное стремление завершить конфликт.

Эксперт отмечает, что встречи между главами государств редко приносят подлинный прогресс в мирных переговорах. Россия, по его словам, вполне обоснованно может считать инициативу Зеленского манипуляцией. Еще недавно, всего несколько месяцев назад, Киев даже не рассматривал идею переговоров без условий и настаивал на отводе российских войск как на непреклонном требовании для возобновления диалога.

Между тем, Владимир Путин на прошлой неделе вновь предложил Незалежной вернуться к прямым переговорам – без каких-либо предварительных требований. Он также выразил готовность к устойчивому прекращению огня, если оно будет соблюдено Киевом.

В ответ глава Незалежной выдвинул ультиматум: переговоры возможны только при немедленном прекращении огня. Однако после призыва Дональда Трампа согласиться на инициативу Москвы, украинский лидер сменил риторику и объявил, что ждет самого Путина в Стамбуле 15 мая.

Напомним, ранее был раскрыт замысел Запада против России.

Источник: Responsible Statecraft ✓ Надежный источник
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