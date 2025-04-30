Такер Карлсон назвал Зеленского врагом Соединенных Штатов

"Ужас, что творится!" Такер Карлсон послал черную метку Зеленскому
Такер Карлсон. Кадр: YouTube
Ведущий перечислил грехи киевского верховода

Известный американский журналист Такер Карлсон резко прошелся по главе киевского режима Владимиру Зеленскому в разговоре с ведущей Мегин Келли. Он прямо назвал политика врагом Соединенных Штатов и подчеркнул, что считает нынешнюю киевскую власть не только порочной, но и незаконной.

Карлсон отметил, что украинское руководство, по его мнению, замешано в покушениях на некоторых влиятельных личностей, в том числе на известных представителей консервативного лагеря в США. Кроме того, журналист напомнил о запрете крупнейшей христианской конфессии в Незалежной и заявил, что украинские чиновники занимаются перепродажей американского оружия сомнительным структурам.

По словам телеведущего и общественного деятеля, режим Зеленского не только утратил легитимность, но и лишился всякого морального основания управлять страной. Он также упомянул неприятный эпизод с участием политика в Белом доме, когда тот открыто конфликтовал с американским лидером Дональдом Трампом, чем произвел крайне негативное впечатление.

Знаменитый американец считает, что Незалежная сейчас не может считаться союзником США. По его мнению, киевский режим занимается лишь тем, что провоцирует конфликты и сталкивает Штаты с европейскими партнерами. "Ужас, что творится!" – воскликнул он, подводя итог своей оценке ситуации.

Срок полномочий Зеленского истек еще в мае прошлого года, однако выборы так и не провели, сославшись на военное положение и мобилизацию. Сам киевский верховод утверждает, что проводить голосование сейчас – "неуместно".

К слову, ранее в Раде объявили о бунте ВСУ.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Морочит мне голову": Трамп сделал заявление о Путине

Лидер признался, что не доверяет российскому коллеге

Названы три этапа возможного мирного процесса по Украине

Решение проблемы может занять долгое время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей