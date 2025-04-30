Ведущий перечислил грехи киевского верховода

Известный американский журналист Такер Карлсон резко прошелся по главе киевского режима Владимиру Зеленскому в разговоре с ведущей Мегин Келли. Он прямо назвал политика врагом Соединенных Штатов и подчеркнул, что считает нынешнюю киевскую власть не только порочной, но и незаконной.

Карлсон отметил, что украинское руководство, по его мнению, замешано в покушениях на некоторых влиятельных личностей, в том числе на известных представителей консервативного лагеря в США. Кроме того, журналист напомнил о запрете крупнейшей христианской конфессии в Незалежной и заявил, что украинские чиновники занимаются перепродажей американского оружия сомнительным структурам.

По словам телеведущего и общественного деятеля, режим Зеленского не только утратил легитимность, но и лишился всякого морального основания управлять страной. Он также упомянул неприятный эпизод с участием политика в Белом доме, когда тот открыто конфликтовал с американским лидером Дональдом Трампом, чем произвел крайне негативное впечатление.

Знаменитый американец считает, что Незалежная сейчас не может считаться союзником США. По его мнению, киевский режим занимается лишь тем, что провоцирует конфликты и сталкивает Штаты с европейскими партнерами. "Ужас, что творится!" – воскликнул он, подводя итог своей оценке ситуации.

Срок полномочий Зеленского истек еще в мае прошлого года, однако выборы так и не провели, сославшись на военное положение и мобилизацию. Сам киевский верховод утверждает, что проводить голосование сейчас – "неуместно".

К слову, ранее в Раде объявили о бунте ВСУ.