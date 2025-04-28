Немецкий политик разродился пафосной речью

Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против идеи мирного урегулирования конфликта на территории украинского государства на условиях, выдвинутых российской стороной.

Сегодня, 28 апреля, на партийном съезде в столице Германии он сделал пафосное заявление, в котором изложил свое видение ситуации:

"С диктатом мира или подчинением военным путем – особенно против воли самой Украины – это несовместимо".

По мнению немецкого политика, Евросоюз не должен принимать мир, который будет навязан киевскому режиму силой.

Тем временем Вашингтон и Москва продолжают обсуждать пути выхода из кризиса без участия украинской стороны. В переговорах активно поднимается вопрос нейтрального статуса Украины. Москва жестко настаивает на том, что дальнейшие попытки Киева вступить в НАТО должны быть полностью прекращены, и считает это одним из ключевых условий для установления прочного мира.

Несмотря на позицию Москвы, Мерц дал понять, что Германия не намерена поддерживать варианты мира, предлагаемые Россией. Более того, вероятный будущий канцлер рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с Соединенными Штатами по поддержке киевского режима, демонстрируя тем самым свою приверженность линии давления на Россию.

К слову, ранее американские власти накинулись на Москву и заявили, что Вашингтон может превратить Россию в "корм для рыб".