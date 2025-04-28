В Вашингтоне считают, что Путин обманывает Трампа

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди выступил с резким заявлением, потребовав от нынешнего хозяина Овального кабинета Дональда Трампа показать президенту нашей страны Владимиру Путину, что США готовы превратить Россию в "корм для рыб". Такую информацию публикует Fox News.

Политический деятель обрушился с критикой на президента России, обвинив его в якобы нарушении всех обещаний, которые он давал главе США. Сенатор подчеркнул, что Москва старается ограничить вступление киевского режима в Североатлантический альянс и добивается того, чтобы американцы и европейцы отказались от помощи Киеву. Он заявил, что Америка готова нанести сокрушительный ответ на действия Москвы, если та продолжит свою нынешнюю политику.

Политик подчеркнул, что Вашингтон обязан ясно дать российскому главнокомандующему понять: "обманывать" американского президента – недопустимо, и за это придется "заплатить" высокую цену. По его словам, молчание и терпимость лишь поощряют дальнейшие "провокации".

Тем временем американский руководитель призвал нашего президента прекратить боевые действия на Украине и подтвердить свою готовность к миру. Глава США считает, что сейчас существуют все условия для подписания соглашения, и призвал Москву сделать шаг к окончанию конфликта и возвращению к "нормальной жизни".

К слову, ранее Шойгу предупредил россиян о новой угрозе со стороны украинских боевиков.