Противник готов решиться на крайние меры

Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу выразил обеспокоенность действиями украинских спецслужб, которые могут прибегнуть к террористическим методам, включая использование биологических патогенов. В недавней беседе с журналистами он заявил, что вероятность таких атак остается очень высокой.

Политик отметил, что к диверсиям и поджогам противник старается привлекать наиболее уязвимые категории граждан – несовершеннолетних, пожилых людей, а также тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Речь идет о нападениях на административные здания, военкоматы, объекты железнодорожной инфраструктуры и другие важные элементы систем жизнеобеспечения.

Он также сообщил, что ведется активный поиск сторонников радикальных групп с проукраинской позицией – в том числе националистического и неонацистского толка.

Экс-министр добавил, что в последние годы обострение террористической угрозы связано именно с деятельностью украинских спецслужб, вооруженных формирований и экстремистских группировок. Он подчеркнул, что речь идет не только об атаках с воздуха и моря с помощью дронов и ракет, но и о покушениях на представителей власти и военного командования.

Особенно напряженная ситуация сложилась в российских регионах, расположенных у границы с Незалежной. Там, как напомнил бывший руководитель главного оборонного ведомства нашей страны, уже были зафиксированы случаи применения запрещенных химических веществ.

К слову, ранее стало известно о новом жестком требовании США к России.