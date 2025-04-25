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Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу выразил обеспокоенность действиями украинских спецслужб, которые могут прибегнуть к террористическим методам, включая использование биологических патогенов. В недавней беседе с журналистами он заявил, что вероятность таких атак остается очень высокой.
Политик отметил, что к диверсиям и поджогам противник старается привлекать наиболее уязвимые категории граждан – несовершеннолетних, пожилых людей, а также тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Речь идет о нападениях на административные здания, военкоматы, объекты железнодорожной инфраструктуры и другие важные элементы систем жизнеобеспечения.
Он также сообщил, что ведется активный поиск сторонников радикальных групп с проукраинской позицией – в том числе националистического и неонацистского толка.
Экс-министр добавил, что в последние годы обострение террористической угрозы связано именно с деятельностью украинских спецслужб, вооруженных формирований и экстремистских группировок. Он подчеркнул, что речь идет не только об атаках с воздуха и моря с помощью дронов и ракет, но и о покушениях на представителей власти и военного командования.
Особенно напряженная ситуация сложилась в российских регионах, расположенных у границы с Незалежной. Там, как напомнил бывший руководитель главного оборонного ведомства нашей страны, уже были зафиксированы случаи применения запрещенных химических веществ.
К слову, ранее стало известно о новом жестком требовании США к России.
Ситуация вокруг полуострова набирает обороты