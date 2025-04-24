США намерены получить от РФ признание права Киева иметь свою армию - Bloomberg

США приготовили новое жесткое требование к России
Стив Уиткофф с Владимиром Путиным. Фото: kremlin.ru/wikimedia.org
Вашингтон рассчитывает "продавить" нашу страну

Вашингтонская администрация подготовила Москве новое жесткое условие в рамках мирных переговоров по Украине. Как сообщает агентство Bloomberg, власти США настаивают на том, чтобы Россия официально признала за Киевом право иметь собственную армию и оборонную промышленность. Это требование, по информации источников, планируют включить в повестку будущих соглашений во время ближайших переговоров.

Речь идет о позиции, которую США намерены озвучить через своего спецпредставителя Стива Уиткоффа. Он должен в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее писали СМИ, встреча может пройти в пятницу, 25 апреля. Белый дом подтвердил, что визит Уиткоффа действительно запланирован, но не раскрыл деталей.

Американская сторона, как отмечает Bloomberg, считает необходимым закрепить за Украиной возможность самостоятельной обороны даже после окончания конфликта. В Белом доме дают понять, что этот вопрос для них принципиален: Украина не должна остаться без армии и быть уязвимой перед возможными угрозами в будущем.

К слову, ранее на Западе указали на странную деталь в переговорах по Украине.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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