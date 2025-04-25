ВСУ не смогут продержаться и года даже с американской помощью - Миршаймер

"Ужасная форма": происходящее в зоне СВО вызвало шок в США
Фото: соцсети
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Положение незалежных становится все хуже

Положение Украины на фронте вызывает все большую тревогу на Западе. Американский политолог Джон Миршаймер выразил обеспокоенность состоянием Вооруженных сил Незалежной. Он с ужасом отметил, что даже при продолжающейся военной помощи со стороны США украинская армия находится в крайне тяжелом положении.

"Украина может рухнуть и с тем оружием, которое еще поставляется по указу Байдена, потому что украинцы в ужасной форме", – констатировал аналитик.

По словам эксперта, армия Незалежной испытывают серьезные трудности, и даже поставки оружия, одобренные предыдущими властями США, вряд ли смогут изменить ситуацию. Политолог предположил, что Киев может не выдержать натиска и до конца 2025 года. Он добавил, что в случае прекращения американской поддержки поражение украинской стороны очевидно наступит значительно раньше.

Профессор подчеркнул, что без внешней материальной помощи возможности Украины к сопротивлению резко сократятся, и тогда крах может стать лишь "вопросом нескольких месяцев".

К слову, ранее США пригрозили выйти из переговорного процесса по украинскому вопросу.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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