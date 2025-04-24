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На Западе обратили внимание на необычный аспект в подходе к переговорам по Украине. Известный норвежский профессор Гленн Дизен выразил мнение, что вести диалог с Россией должны не только США, но и сама Украина, а также европейские страны. По его словам, странно и нелепо, что переговоры фактически сводятся к общению лишь между Москвой и Вашингтоном.
"Это просто абсурд, что диалог ведут только США и Россия", – возмущается европеец.
Эксперт уверен, что только при активном участии дипломатии можно надеяться на завершение конфликта. При этом он подверг критике действия киевского режима и властей Евросоюза, которые, по его мнению, сознательно избегают прямого разговора с Россией.
Профессор также выразил недоумение по поводу распространенного сейчас мнения, будто дипломатические контакты могут каким-то образом "узаконить" противника. Он задался вопросом, с каких пор попытки наладить диалог стали восприниматься как нечто неприемлемое.
Ранее газета Washington Post сообщала, что в США растет раздражение из-за отказа киевских властей рассматривать предложения, связанные с территориальными уступками. Американская сторона, по данным издания, недовольна тем, что украинское руководство настаивает сначала на полном прекращении огня, а уже затем готово говорить о других вопросах.
К слову, ранее сын Трампа жестко припечатал Зеленского после позора в Лондоне.
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