План Трампа по Украине может включить развертывание европейских сил - NYP

России не понравится: раскрыты детали плана Трампа по Украине
Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Политик готов пойти на крайние меры

Администрация президента США Дональда Трампа готовит жесткий и потенциально взрывоопасный сценарий по урегулированию конфликта на Украине. Как пишет New York Post, в одном из обсуждаемых вариантов – возможное размещение европейских военных сил на украинской территории.

По словам высокопоставленного источника из американской администрации, такая мера может быть задействована для контроля за соблюдением режима прекращения огня, если стороны все же договорятся остановить боевые действия.

Также, как сообщается, обсуждается идея создать совместную мониторинговую группу, в которую могли бы войти представители России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО. Эта комиссия должна следить за линией соприкосновения и обеспечивать выполнение договоренностей. При этом США, судя по всему, вряд ли примут участие в операции военным путем – их вклад может быть ограничен только финансовой поддержкой.

Издание отмечает, что уже на этой неделе спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф может передать Москве финальный проект соглашения, где будет предложен компромисс, включая частичную отмену санкций.

Напомним, ранее руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров ясно дал понять, что Россия категорически против размещения любых иностранных миротворцев на территории Украины.

К слову, ранее стало известно о подготовке подлого удара Евросоюза ради Украины.

Источник: New York Post ✓ Надежный источник
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