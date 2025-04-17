Политика раскритиковали за слишком мягкий подход к Москве

В первом раунде переговоров по украинскому конфликту победу одержал Владимир Путин, а американский лидер Дональд Трамп, несмотря на огромные амбиции, претерпел поражение. К такому выводу пришел польский генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, команда демократа действует крайне некомпетентно в отношении России.

Военный уверен, что недавние удары по Сумам и другим военным объектам на Украине стали наглядной демонстрацией провала тактики главы США.

"Трамп проиграл этот первый раунд переговоров с Путиным . Вот почему я думаю, что американцы уже пересматривают свою позицию в Белом доме, и я думаю, что она будет озвучена в ближайшем будущем", – заявил эксперт.

Он считает, что случившееся будет хорошим уроком для новой администрации, которая еще плохо разбирается в том, как функционирует Россия. Скшипчак полагает, что совсем скоро Трамп сменит курс и начнет действовать более жестко и решительно в отношении Москвы, используя угрозы.

Ранее на Западе заявили, что под контроль России может перейти Одесса – ее получится взять без боевых действий и разрушений, поскольку в городе действует сильное партизанское движение. При этом американцы против не будут, ожидается, что Трамп молча позволит этому случиться.