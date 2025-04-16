Незалежный верховод все продумал

Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскрыл, что глава киевского режима Владимир Зеленский задумал к Дню Победы. Парламентарий пояснил, что этот политик, приглашая лидеров Евросоюза в Киев на 9 мая, стремится не столько подчеркнуть свою политическую значимость, сколько сорвать возможный визит Дональда Трампа в Москву.

По мнению нардепа, киевский режим пытается противопоставить себя Москве, но при этом рискует добиться противоположного эффекта. Он также раскритиковал недавнее поведение Зеленского в зарубежных СМИ, отметив, что подобные заявления могут только ухудшить положение Украины.

Речь идет о скандальном интервью американскому телеканалу CBS, где Зеленский выразил разочарование в адрес США. Он пожаловался на то, что Вашингтон якобы выстраивает более теплый диалог с Кремлем, чем с Киевом, а также посетовал на отсутствие четкой позиции американских властей в вопросе поддержки Украины.

Официальный представитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала инициативу Зеленского устроить 9 мая международный прием в Киеве настоящим "театром абсурда".

К слову, ранее Зеленского сравнили с героем анекдота про богатого и бедного друга.