Пристайко: Украина надоела миру со своими проблемами

"Осточертели": экс-глава МИД Украины сообщил Киеву дурные новости
Картинка: сгенерировано ИИ
Политик рассказал об одном любопытном случае

Бывший руководитель главного внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко обратил внимание на то, что в мире все чаще проявляется раздражение по поводу навязчивости Киева в его стремлении втянуть всех в решение собственных проблем. Он эмоционально поделился показательной историей, которая, по его словам, стала для него настоящим уроком.

Экс-глава украинского МИД рассказал, как однажды оказался за одним столом с дипломатами в уважаемом британском научном учреждении. По его словам, во время беседы один из представителей арабской страны, которую он подчеркнуто назвал дружественной, неожиданно взял слово и прямо заявил:

"Знаете, вы мне уже все осточертели со своими разговорами про Украину".

Экс-министр отметил, что для него это стало болезненным, но полезным уроком. Он признал, что Незалежная действительно переоценивает свою важность на международной арене и ошибочно считает, будто весь мир должен, в первую очередь, заниматься ее проблемами.

Очевидно, что в условиях, когда Киев продолжает требовать внимания и помощи, терпение многих союзников уже на пределе.

К слову, ранее в Киеве раскрыли замысел главы режима Владимира Зеленского на 9 Мая. Незалежный верховод все продумал.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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