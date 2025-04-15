Посольство США в Киеве намекнуло украинцам, что их визы могут быть аннулированы

Сообщение появилось на официальной странице дипведомства

Американские власти фактически намекнули украинским гражданам, что их пребывание в США может оказаться под угрозой. Об этом свидетельствует серия публикаций на официальной странице посольства США в Киеве, вызвавшая широкий резонанс.

На странице дипмиссии были размещены видеоролики с тревожными надписями: "Ваша виза просрочена", "Ваша виза отозвана", "Вы должны уехать". Авторами этих сообщений обозначены представители Госдепа, в том числе, шеф ведомства Марко Рубио. Следом появилось еще одно видео, где приводятся его слова о том, что визит в США – не право, а привилегия, доступная только тем, кто соблюдает законы и уважает ценности страны.

Ранее в апреле в прессе писали, что некоторые украинцы, находящиеся в США по гумпрограмме, неожиданно получили письма с требованием покинуть страну в течение семи дней. Тогда американские власти объяснили инцидент технической ошибкой.

Однако на фоне предупреждений от посольства публикации уже не выглядят случайностью. Американцы, по сути, напомнили, что любая ошибка, нарушение сроков или правил может привести к аннулированию въездных документов и недвусмысленно указали на возможность очень неприятных последствий для незалежных.

К слову, ранее выходку Зеленского перед Трампом метко описали смешным анекдотом.