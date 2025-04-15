Незалежные продолжают сходить с ума

На Украине ни на минуту не прекращают бороться с российской культурой, и методы становятся все абсурднее. После того, как в Киеве задержали группу подростков за то, что они слушали российские треки, в Верховной раде решили пойти дальше. Глава комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин предложил взять под контроль соцсети – мол, именно там скрывается основная "угроза".

Он заявил, что пришло время вводить регулирование Telegram, но и этим нельзя ограничиваться, ведь российских исполнителей можно послушать и на Spotify, и на YouTube, где легко найти музыку, юмористические шоу и даже обзоры на политику.

По мнению воинственного нардепа, украинцам нужно во что бы то ни стало оградить себя от всего российского, а лучше – создать что-то свое, чтобы конкурировать. Он добавил, что отказ от контента на русском языке может подтолкнуть людей к западной культуре и иностранным языкам.

Ранее в Киеве сотрудники полиции и СБУ задержали группу молодых людей 17–20 лет. Поводом стало то, что они включили в колонке российскую музыку. Молодым людям выписали протоколы – за хулиганство и распитие алкоголя.

К слову, ранее американские власти намекнули украинцам на очень неприятное обстоятельство. Сообщение появилось на официальной странице дипведомства.