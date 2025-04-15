Ларов заявил о несогласии с позицией Токаева по территориальной целостности

Лавров поставил на место поддержавшего Украину Токаева
Касым-Жомарт Токаев. Фото: President.az / wikimedia.org
Дипломат объяснил, почему глава Казахстана был не прав на встрече с Путиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил заявление казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева о территориальной целостности стран. Он отметил, что не согласен с высказываниями лидера.

Напомним, в 2022 году глава Казахстана во время пленарной сессии с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге отметил, что принип ООН о территориальной целостности является основополагающим, хотя он и может противоречить другому пункту – о праве народа на самоопределение. Токаев отметил, что если руководствоваться вторым правилом, в мире вспыхнет более 600 различных конфликтов. После этих слов Владимир Зеленский поблагодарил его за "поддержку Украины".

Лавров указал, что представители Москвы побеседовали с коллегами из Казахстана на этот счет и объяснили свою позицию. В качестве примера дипломат привел историю с деколонизацией.

"Территориальная целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории. Ни одна колониальная держава не представляла весь народ, проживающий на этой территории, которую колонизаторы захватили!" – заявил глава МИД.

По его словам, похожая ситуация складывается и на Украине, где действующее правительство не представляло интересы людей в Донбассе или Одессе. 

Лавров напомнил, что когда колонизаторы уходили из Африки, то на картах рассекли места проживания некоторых этнических групп. Например, туареги сейчас расселены по обе стороны Алжира и Мали, но Африканский союз решил не трогать это "позорное наследие", а пробовать договариваться и не лить понапрасну кровь.

Ранее Токаев во время встречи с Шольцем сделал неожиданное заявление о России.

Источник: Коммерсантъ
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