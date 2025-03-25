Лавров рассказал об итогах переговоров России и США в Саудовской Аравии

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Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров рассказал, как прошли длительные переговоры между Россией и США, состоявшиеся в Саудовской Аравии. Разговор длился около двенадцати часов, и, по словам министра, обсуждались ключевые темы, касающиеся безопасности и конфликта вокруг Украины.
Один из главных вопросов – возможное возвращение к Черноморской инициативе. Российская сторона не против ее восстановления, но только если будут соблюдены новые, более сбалансированные условия, устраивающие всех. Москва настаивает на том, чтобы документ не содержал расплывчатых формулировок и исключал двойное толкование.
Министр также подчеркнул, что возвращение к договоренностям возможно лишь при наличии прямых и надежных гарантий. По мнению российской стороны, такие гарантии должен обеспечить Вашингтон, в том числе – через прямое воздействие на Киев.
По словам шефа российской дипломатии, США осознают, что именно они могут повлиять на украинское руководство и остановить террористические атаки по российской территории. Очевидно, что любые дальнейшие шаги возможны, только если Киев прекратит удары по гражданской инфраструктуре.
Отдельно Лавров упомянул, что в Белом доме и в европейских столицах нет единой позиции. В частности, европейские взгляды все чаще расходятся с тем, что сейчас озвучивает команда Дональда Трампа в рамках возможного мирного сценария.
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