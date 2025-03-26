Венгерский эксперт Кошкович осудил слова Зеленского о влиянии РФ на Белый дом

Странное заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Западе
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Многие сомневаются в адекватности политика

Очередное странное заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о нашей стране вызвало недоумение среди западных экспертов. Известный венгерский аналитик Золтан Кошкович выступил с резкой критикой слов украинского лидера.

Недавно тот в интервью западной прессе объявил, что Москва якобы повлияла на мнение некоторых представителей американской администрации. По версии киевского верховода, эти политики начали верить в то, что Незалежная не заинтересована в окончании конфликтной ситуации, и ее необходимо силой принудить к миру.

Кошкович выразил мнение, что подобные утверждения не соответствуют реальности. Он подчеркнул, что сам Зеленский и его окружение действительно не стремятся к завершению боевых действий, поскольку для них это стало вопросом политического выживания.

Кроме того, ранее экс-руководитель главного внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что при текущих обстоятельствах завершить конфликт невозможно. По его словам, в Киеве уверены, что смогут продержаться до середины лета и получить очередной пакет помощи от европейских стран.

К слову, ранее в США с досадой раскрыли главный козырь России.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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