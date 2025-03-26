Наша страна в отличном положении

Россия оказалась в таком положении, при котором Запад уже не может диктовать ей условия, с прискорбием констатировал экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, Москва больше не зависит от США и Европы, в отличие от них самих, которые испытывают явную нужду в российских ресурсах.

Аналитик подчеркнул, что наша страна обладает всем необходимым – от природных богатств до технологий – и в этом смысле не нуждается в чьей-либо поддержке. Он отдельно отметил, что российская и китайская державы контролируют около 90 процентов мировых запасов антимонита – сурьмы, без которой невозможно производить артиллерийские снаряды. Очевидно, это делает позицию Москвы особенно сильной на фоне масштабного военного спроса.

Бывший разведчик также указал, что в Кремле больше не верят Западу, а отношения с Европой теперь рассматриваются только при сохранении большого и безопасного расстояния. США, как он выразился, еще воспринимаются серьезно, но даже вашингтонская администрация не имеет реальных рычагов влияния. Теперь Москва, по его мнению, будет действовать исключительно исходя из собственных интересов.

Именно этот ресурсный и политический суверенитет, как считает бывший разведчик, стал тем самым главным козырем России, который теперь вызывает досаду у западных политиков.

К слову ранее были раскрыты детали переговоров РФ и США в Саудовской Аравии.