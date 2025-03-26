Лондон хочет сорвать договоренности РФ и США по Черному морю - "Страна.ua"

На Украине узнали, кто решил сорвать договоренности Москвы и Вашингтона
Картинка: сгенерировано ИИ
Многих не устраивает текущее развитие ситуации

На Украине раскрыли, кто вынашивает коварный план и хочет сорвать российско-американские договоренности. В местной прессе заявили, что Британия намерена помешать реализации соглашения между Россией и США по вопросу прекращения огня в Черноморской зоне и отказу от ударов по энергообъектам.

Поводом для обсуждений стала публикация в британских СМИ о том, что возможные договоренности якобы принесут нашей стране значительно больше выгоды, чем киевскому режиму. В Незалежной считают, что подобные материалы отражают раздражение так называемой "партии войны" на Западе, главным проводником которой считается Лондон.

По мнению авторов статьи, именно лондонские деятели могут попытаться сорвать первые шаги к перемирию. Также подчеркивается, что любые реальные подвижки потребуют участия еврообъединения и британского бизнеса.

Например, для возвращения наших кредитных организаций в систему SWIFT потребуется решение ЕС, а для снятия запрета на страхование судов – согласие британских страховых контор, которые занимают доминирующее положение на мировом рынке.

В издании делают вывод, что публикации в британских СМИ могут быть направлены на то, чтобы помешать ослаблению антироссийского санкционного давления – даже если подобные шаги предложит вашингтонская администрация при новом президенте.

К слову, ранее странное заявление главы Украины о России вызвало недоумение на Западе.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыты договоренности между Россией и США в Эр-Рияде

Странам удалось достичь согласия по некоторым вопросам

В Казахстане требуют срочно разорвать отношения с Россией

В стране опасаются вторичных санкций со стороны ЕС и США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей