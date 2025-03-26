Многих не устраивает текущее развитие ситуации

На Украине раскрыли, кто вынашивает коварный план и хочет сорвать российско-американские договоренности. В местной прессе заявили, что Британия намерена помешать реализации соглашения между Россией и США по вопросу прекращения огня в Черноморской зоне и отказу от ударов по энергообъектам.

Поводом для обсуждений стала публикация в британских СМИ о том, что возможные договоренности якобы принесут нашей стране значительно больше выгоды, чем киевскому режиму. В Незалежной считают, что подобные материалы отражают раздражение так называемой "партии войны" на Западе, главным проводником которой считается Лондон.

По мнению авторов статьи, именно лондонские деятели могут попытаться сорвать первые шаги к перемирию. Также подчеркивается, что любые реальные подвижки потребуют участия еврообъединения и британского бизнеса.

Например, для возвращения наших кредитных организаций в систему SWIFT потребуется решение ЕС, а для снятия запрета на страхование судов – согласие британских страховых контор, которые занимают доминирующее положение на мировом рынке.

В издании делают вывод, что публикации в британских СМИ могут быть направлены на то, чтобы помешать ослаблению антироссийского санкционного давления – даже если подобные шаги предложит вашингтонская администрация при новом президенте.

К слову, ранее странное заявление главы Украины о России вызвало недоумение на Западе.