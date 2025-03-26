ВСУ атаковали газовое хранилище у побережья Крыма

ВСУ пошли в атаку на Крым
Картинка: сгенерировано ИИ
Договоренности Москвы и Вашингтона Киев пропустил мимо ушей

Незалежные боевики предприняли очередные атаки на энергообъекты на Крымском полуострове, а также под Брянском и Курском. Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Террористические нападения продолжаются на фоне достигнутых между Москвой и Вашингтоном договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам, которые одобрил и Киев.

Так, ночью 26 марта, по данным ведомства, российские ПВО сбили две "боевые птички" у крымских берегов в районе Тарханкута. Целью атаки было оборудование Глебовского хранилища голубого топлива.

Примерно в 4:45 утра того же дня под Брянском незалежный "крылатый засланец" атаковал объект предприятия "Брянскэнерго". В результате повреждений отключилась высоковольтная линия, без света остались жители одного из районов.

Кроме того, накануне днем под Курском был атакован объект "Курскэнерго". Из-за удара произошло каскадное отключение нескольких подстанций. Электричество исчезло более чем у четырех тысяч потребителей.

Все атаки были направлены на энергетическую инфраструктуру и привели к перебоям в электроснабжении.

К слову, ранее на Украине рассказали, кто решил сорвать договоренности Москвы и Вашингтона.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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