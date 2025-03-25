Раскрыты леденящие душу подробности

Под Курском нашли ужасающие останки: обезглавленные и безрукие тела, принадлежавшие, по словам командующего чеченским спецназом "Ахмат" Апти Алаудинова, иностранным наемникам. Он рассказал, что это не первый такой случай – подобные ужасающие сцены уже фиксировались на передовой в зоне боевых действий.

По словам генерал-лейтенанта, украинские подразделения регулярно оставляют тела своих погибших иностранных бойцов, но перед этим намеренно избавляются от голов и кистей. Делается это, чтобы никто не смог установить личности по лицу или отпечаткам пальцев. Он особо подчеркнул, что это реально зафиксированные факты – такие случаи происходили на разных участках фронта, в том числе в ЛНР.

Генерал добавил, что наемники в принципе стараются вообще не носить при себе никакие бумаги – чтобы в случае гибели их невозможно было опознать.

Следственный комитет России также подтвердил, что такие методы применяются ВСУ для сокрытия данных погибших иностранцев. Таким образом, на поле боя остаются лишь обезображенные тела, а личности боевиков исчезают без следа.

Напомним, ранее на Западе выпустили срочное заявление по Украине.