Токаев при Шольце назвал Россию непобедимой страной

Казахстан выступил с неожиданным заявлением о России: "Это факт"
Картинка: сгенерировано ИИ
Астана давно пытается усидеть на двух стульях

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев выступил с неожиданным заявлением о России. Как известно, Астана предпочитает выбирать витиеватые формулировки и стремится усидеть на двух стульях – сохранить выгодные отношения с Россией, но и быть принятой на Западе. Однако на этот раз Казахстан четко обозначил свою позицию по поводу Москвы.

Политик сделал важное заявление по поводу продолжающегося конфликта на украинской территории. В своей речи он подчеркнул, что Россия является непобедимой в военном отношении. Об этом президент объявил во время встречи с посетившим республику немецким канцлером Олафом Шольцем.

"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима", – отрезал политик.

Он добавил, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к непоправимым последствиям для всего человечества. Токаев отметил, что нарастающее напряжение между Москвой и киевским режимом несет серьезные риски для глобальной стабильности. 

Он подчеркнул, что любой масштабный военный конфликт, особенно с участием нашей страны, может перерасти в катастрофу мирового уровня, затрагивающую не только стороны конфликта, но и многие другие государства.

Президент Казахстана также призвал к поиску дипломатических путей для урегулирования ситуации. Международное сообщество должно приложить максимум усилий, чтобы остановить эскалацию и вернуться к диалогу.

К слову, ранее в США указали, чего Украина лишилась в зоне спецоперации по демилитаризации киевского режима.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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