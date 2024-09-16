Подозреваемый в покушении на Трампа оказался вербовщиком наемников для ВСУ

Тесно связан с Украиной: подробности о подозреваемом в новом покушении на Трампа
Дональд Трамп. Фото: Gage Skidmore from Surprise / wikimedia.org
Политика опять попытались убить

В Соединенных Штатах Америки разразился очередной скандал. Накануне, 15 сентября, на жизнь бывшего американского лидера Дональда Трампа снова покусились. Теперь стали известны любопытные подробности о подозреваемом в попытке убийства. Оказалось, что мужчина тесно связан с Украиной.

По имеющимся данным, покушение совершил американский гражданин Райан Уэсли Раут. Выяснилось, что разменявший шестой десяток мужчина является вербовщиком наемников для ВСУ. Предполагается, что Раут решился на убийство из-за того, что Трамп неоднократно высказывался против помощи Украине.

Райан Уэсли Раут известен как активный сторонник украинского интернационального легиона. В интервью, данном в 2022 году после приезда в Киев, он рассказывал, что занимается вербовкой иностранцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ и собирает пожертвования для украинских вооруженных сил.

Вечером 15 сентября Раут предпринял попытку покушения на Дональда Трампа. Он засел в кустах неподалеку от гольф-клуба, где политик проводил время, и, вооружившись автоматом АК-47, ожидал удобного момента для нападения. Однако его заметили сотрудники секретной службы США, которые сразу открыли огонь по злоумышленнику. Раут попытался скрыться с места преступления, но был задержан.

В настоящее время он находится на допросе. Органы правопорядка продолжают выяснять мотивы преступления и детали подготовки покушения.

Напомним, всего пару месяцев назад, 14 июля, на Трампа совершили первое покушение. Любопытно, что вскоре в доме стрелявшего сделали жуткую находку.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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