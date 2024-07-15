В доме стрелявшего в Трампа обнаружили "подозрительное" устройство

Все внимание прессы приковано к атаке на экс-президента

Накануне, 14 июля, в Соединенных Штатах Америки произошло резонансное событие, снайпер открыл стрельбу во время выступления бывшего американского лидера Дональда Трампа, в итоге тот получил ранение уха. Стрелка ликвидировали на месте, теперь правоохранители разбираются в подробностях случившегося. Так, стало известно о жуткой находке в доме стрелявшего.



Сотрудники ФБР рассказали, что оперативно провели обыски в жилище мужчины, которого подозревают в подготовке и осуществлении нападения на Дональда Трампа. Судя по всему, у стрелка были серьезные планы на дестабилизацию ситуации в стране, он явно действовал продуманно и готовился к тому, чтобы устроить провокации, на которых должна была пролиться кровь.

Так, в доме мужчины обнаружили "подозрительное устройство". В местной прессе также пишут, что в жилище американца найдены взрывчатые вещества, а в его машине лежали уже готовые бомбы. Каким образом агрессор хотел использовать эти опасные предметы, вряд ли удастся узнать. Мужчину ликвидировали на месте.

К слову, ранее американские журналисты возмутились из-за нескольких грубых оговорок нынешнего руководителя Белого дома Джо Байдена в его речи о покушении на политического оппонента. Состояние действующего американского лидера вызывает серьезные опасения в обществе.