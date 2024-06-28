Трамп назвал условия Путина для завершения конфликта на Украине неприемлемыми

Политик всегда отличался склонностью к провокациям

Предвыборная гонка в Соединенных Штатах Америки в самом разгаре. Недавно завершились первые дебаты двух основных кандидатов на высокий пост – действующего лидера Джо Байдена и его оппонента, бывшего президента США Дональда Трампа. Во время выступления последний позволил себе весьма дерзкое высказывание в адрес российского главнокомандующего Владимира Путина.



Стоит отметить, что Дональд Трамп всегда отличался склонностью к провокациям и любит устраивать настоящие шоу из своих выступлений. Иногда он делает вид, что с уважением относится к позиции нашей страны и осуждает преступления киевского режима. В другой раз Трамп может повести себя противоположным образом.

Теперь он дерзко объявил, что считает абсолютно неприемлемым предложение российского президента по урегулированию конфликтной ситуации, продолжающейся на территории украинского государства. Как известно, главным требованием Москвы является вывод украинских вояк с территории новых российских регионов, а также отказ Киева от желания вступить в НАТО.

"Нет, они не являются приемлемыми (…) Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос – и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом", – пафосно объявил политик, намекая, что только он может стать настоящим "миротворцем".

К слову, ранее действующий глава США Джо Байден снова публично опозорился.