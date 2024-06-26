Раевский рассказал, как выборы в Британии повлияют на отношения с Москвой

Выборы в Британии: как результаты повлияют на украинский конфликт
Фото: www.unsplash.com
Англосаксы всегда вели себя агрессивно по отношению к России

4 июля в Великобритании пройдут парламентские выборы, которые, судя по опросам, выигрывает оппозиция – лейбористская партия. Как это может повлиять на конфликт на Украине и на отношения Британии с Россией? На этот вопрос ответил политолог Дмитрий Раевский.

Известный аналитик напомнил, что на протяжении уже более двух столетий Великобритания считает себя врагом России и делает все для того, чтобы наша страна перестала существовать как сила, способная противостоять англосаксам.

"Не секрет, что и убийство императора Павла I – дело рук британского посла. И гражданская война столетней давности активно поддерживалась британцами", – отметил политолог.

Также именно британские разведчики всячески противостояли России в освоении Средней Азии: обучали басмачей и поддерживали их оружием, добавил эксперт.

"Да и Вторая мировая война, война России с Германией всячески инициировались Британией. И все последующее время британцы поддерживали тренд на уничтожение России", – особо подчеркнул Раевский.

На этом историческом фоне, по мнению аналитика, очередные выборы ничего не поменяют у британцев. Отношения с Москвой, как и конфликт на Украине, будут развиваться по тому же сценарию. Ненависть к России уже буквально въелась в костный мозг англосаксов. По их убеждению, наша страна должна перестать существовать, потому что она – Россия. Об этом очень подробно рассказывал президент Владимир Путин с историческими сносками и справками, напомнил политолог.

"Поэтому в исторической перспективе останется только один: или Россия, или Британия. Конечно же, это будет Россия, а вот как погибнет Британия, будем наблюдать всем миром", – заключил Дмитрий Раевский.

К слову, ранее Лондон заметил сигнал в поездке Путина в КНДР.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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