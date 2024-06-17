Британская Daily Mail назвала Зеленского премьер-министром

Неожиданную должность Зеленского на Украине опубликовала британская газета
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Срок полномочий политика давно истек

Украинский лидер Владимир Зеленский на собственном примере продемонстрировал миру, что такое "настоящая демократия". Политик отказался покидать пост президента Украины и проводить выборы. Тем временем, срок его полномочий давно истек. На этом фоне весьма любопытно выглядит публикация авторитетной британской газеты Daily Mail.

Британские журналисты на страницах крупного издания опубликовали необычную должность Зеленского. Статья была посвящена так называемому мирному саммиту, который прошел на минувших выходных в Швейцарии. Британская газета назвала Владимира Зеленского премьер-министром Украины. Разумеется, столь любопытная оплошность получила широкий резонанс и активно обсуждается в других изданиях.

"Премьер-министр Зеленский предупреждает, что военная помощь, направленная Украине, не поможет одолеть Россию", – указано в статье.

Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая. Украинский лидер отказался проводить в стране выборы, заявив, что сейчас неподходящий момент. Мол, в стране идет активная мобилизация, сохраняется военное положение. Многие эксперты считают, что таким образом Зеленский узурпировал власть.

К слову, ранее Зеленского застукали в истерике из-за саммита в Швейцарии.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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