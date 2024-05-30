Зеленский уволил близких к Вашингтону чиновников

Между Киевом и коллективным Западом возникли острые разногласия

Украина не может договориться с западными коллегами, включая США, по поводу будущего защиты страны на фоне российской спецоперации. Украинские лидеры все чаще жалуются, что Вашингтон ограничивает их способность реагировать на российские атаки из-за внутренней американской политики, а Европа не может договориться с США по вопросу кардинального слома защитной стратегии.

Напряженность в отношениях между сторонами усилилась, поскольку России удалось перехватить инициативу на поле боя. Наиболее острые разногласия заключаются в том, может ли Украина использовать подаренное ей оружие для нанесения ударов по целям на российской земле. Администрация Байдена это запрещает, но некоторые лидеры НАТО не против подобного шага.

Это лишь часть противоречий, которая возникла между Украиной и Западом. Президент Зеленский на этом фоне стал позволять себе прямые нападки на Байдена во время визита в Брюссель.

"Гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом. Дипломаты и другие официальные лица в Киеве отметили, что президент отстранил от власти некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону", – говорится в статье WP.

Каждая сторона теперь заявляет, что у другой, возможно, нет четкого пути к победе, утверждают журналисты. "Похоже, у них заклинило GPS", – сказал о киевском руководстве один высокопоставленный европейский дипломат.

