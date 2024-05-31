Страна готова к эскалации

Решение Финляндии стать частью Североатлантического альянса вызвало большую озабоченность в Москве, особенно учитывая, что от финской границы до второй столицы России – Санкт-Петербурга всего около двухсот километров. Теперь же соседняя страна позволяет себе все более воинственные и кровожадные заявления по поводу России.



Так, финский лидер Александер Стубб объявил, что считает допустимым нанесение ударов ВСУ по российской территории западный оружием. Этот вопрос активно обсуждается среди европейских политиков, Хельсинки оказался одним из жестко настроенных антироссийских игроков на международной арене.

"Если это будет в соответствии с международным правом, проблем нет", – объявил президент в ответ на соответствующий вопрос.

Стубб отметил, что цель передачи мощного вооружения в лапы киевского режима заключается в том, чтобы обеспечить Вооруженным силам Незалежной "победу", так что вводить какие-либо ограничения на применение западного оружия нелогично.

Финский лидер добавил, что, по его мнению, Россия якобы оказалась вне международного права, так как сама нарушила его, дав старт спецоперации по демилитаризации киевской режима.

К слову, ранее в Финляндии очень расстроились из-за потери любви русских.