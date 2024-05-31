На Купянском направлении бойцы ВСУ самовольно оставили позиции, заявил Марочко

ВСУ сбежали с ключевой точки фронта: что произошло
Фото: www.unsplash.com
Бойцы решили самовольно покинуть опасный участок

Боевой дух давно оставил ряды Вооруженных сил украинского государства, настроение солдат оставляет желать лучшего. Все чаще в информационном пространстве появляются сведения о том, что украинские вояки отказываются идти в бой, массово сдаются в плен и сбегают с занимаемых позиций. Так, стало известно, что всушники решили покинуть одну из ключевых точек фронта.

Об этом рассказал отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко. Инцидент произошел на печально известном Купянском направлении – в этой зоне проведения спецоперации ожесточенные бои не прекращаются уже очень давно. Военный эксперт рассказал, что украинские бойцы массово снялись с занимаемых позиций и попросту сбежали.

Впрочем, понять мотивацию беглецов очень просто – уставшие от постоянных высокоэффективных обстрелов армии России вояки просто попытались таким образом спасти свои жизни. Решение о бегстве военные приняли после того, как ВС России разгромили ротный опорный пункт противника неподалеку от поселка Стельмаховка. Это очень расстроило и напугало украинских военных, и они (в количестве до отделения) сбежали.

Своего рода заградотряды из сослуживцев пытались остановить беглецов, открыв по ним огонь, но военные смогли скрыться за счет рельефа местности, добавил отставной подполковник.

К слову, ранее в Польше раскрыли коварный план киевского режима против России. Незалежная готова на любую эскалацию конфликта.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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