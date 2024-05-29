Боевики руководствуются странной целью

Как известно, в рядах Вооруженных сил украинского государства воюет немало незваных гостей из разных стран. Французский наемник назвал неожиданную причину, которая тянет боевиков ехать на Украину и участвовать в военных действиях на стороне киевского режима.



По словам французского вояки, многие бойцы так называемого интернационального легиона отправляются на фронт лишь для того, чтобы снимать яркие видеоролики для социальной сети TikTok. В стремлении к дешевое славе и ярким клипам они бессовестно тратят снаряды, на дефицит которых ежедневно жалуются бойцы Вооруженных сил Украины.

Сам француз крайне опечален сложившимся положением дел. Мужчина подчеркнул, что снаряды очень нужны в зоне боевого соприкосновения, их разбазаривание для записи видео – настоящее военное преступление.

"К нам пришло очень много так называемых тиктокеров, они приходят, чтобы записывать видео. Я называю их клоунами, они тратят снаряды, которые нужны на фронте", – эмоционально подчеркнул боевик из Франции.

К слову, ранее стало известно, каким образом украинское военное командование пытается залатать дыры в рядах армии – из-за колоссальных потерь живой силы воевать за киевский режим уже фактически некому. Теперь дошло до того, что представители военкоматов начали дежурить у родильных домов.