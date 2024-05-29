Наемник из Франции заявил, что иностранцы воюют на Украине ради видео в TikTok

Французский наемник раскрыл, зачем иностранцы воюют на Украине
Фото: www.unsplash.com
Боевики руководствуются странной целью

Как известно, в рядах Вооруженных сил украинского государства воюет немало незваных гостей из разных стран. Французский наемник назвал неожиданную причину, которая тянет боевиков ехать на Украину и участвовать в военных действиях на стороне киевского режима.

По словам французского вояки, многие бойцы так называемого интернационального легиона отправляются на фронт лишь для того, чтобы снимать яркие видеоролики для социальной сети TikTok. В стремлении к дешевое славе и ярким клипам они бессовестно тратят снаряды, на дефицит которых ежедневно жалуются бойцы Вооруженных сил Украины.

Сам француз крайне опечален сложившимся положением дел. Мужчина подчеркнул, что снаряды очень нужны в зоне боевого соприкосновения, их разбазаривание для записи видео – настоящее военное преступление.

"К нам пришло очень много так называемых тиктокеров, они приходят, чтобы записывать видео. Я называю их клоунами, они тратят снаряды, которые нужны на фронте", – эмоционально подчеркнул боевик из Франции.

К слову, ранее стало известно, каким образом украинское военное командование пытается залатать дыры в рядах армии – из-за колоссальных потерь живой силы воевать за киевский режим уже фактически некому. Теперь дошло до того, что представители военкоматов начали дежурить у родильных домов.

Источник: Телеканал France 2 ✓ Надежный источник
По теме

Вероятный сценарий захвата Киева больше не секрет

Бомбить город ракетами, вероятно, не будут

Ядерные удары по России: в ФСБ сделали громкое заявление

Западные страны не боятся эскалации конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей