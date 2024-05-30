Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Регулярные провалы Вооруженных сил Незалежной на полях проведения спецоперации по демилитаризации Киева привели к тому, что украинских вояк охватили упаднические настроения. Солдаты начали умирать даже без участия в боевых столкновениях. Важной информацией поделился отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.
Военный назвал неожиданную причину гибели украинских бойцов. Оказалось, что в последнее время заметно выросли потери из-за активного распространения среди ВСУ наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя. Кроме того, в рядах украинского противника большие проблемы с дисциплиной.
Такая плачевная ситуация в армии Украины приводит к значительному росту безвозвратных и санитарных потерь. В некоторых местах царит хаос: вояки употребляют наркотики, беспробудно пьют, некоторые решают свести счеты с жизнью, другие устраивают дебоши.
"Отмечен рост безвозвратных и санитарных потерь, не связанный с боевыми действиями", – рассказал Марочко о положении дел в ВСУ.
Для того чтобы как-то справиться с ситуацией, киевские военные командиры отправляют к бойцам психологов, главная цель которых – поднять боевой дух военных, отвлечь от суицидальных мыслей и стабилизировать их состояние. При этом бороться с распространением психотропных веществ и спиртных напитков, судя по имеющейся информации, никто не собирается.
К слову, ранее стало известно, что сотрудники украинских военкоматов начали дежурить у родильных домов.
Люди устали от бесконечного кошмара