Марочко заявил о потерях ВСУ под Харьковом из-за алкоголя и наркотиков

Названы неожиданные причины смерти бойцов ВСУ под Харьковом
Фото: www.unsplash.com
В армии царят упаднические настроения

Регулярные провалы Вооруженных сил Незалежной на полях проведения спецоперации по демилитаризации Киева привели к тому, что украинских вояк охватили упаднические настроения. Солдаты начали умирать даже без участия в боевых столкновениях. Важной информацией поделился отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.

Военный назвал неожиданную причину гибели украинских бойцов. Оказалось, что в последнее время заметно выросли потери из-за активного распространения среди ВСУ наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя. Кроме того, в рядах украинского противника большие проблемы с дисциплиной.

Такая плачевная ситуация в армии Украины приводит к значительному росту безвозвратных и санитарных потерь. В некоторых местах царит хаос: вояки употребляют наркотики, беспробудно пьют, некоторые решают свести счеты с жизнью, другие устраивают дебоши.

"Отмечен рост безвозвратных и санитарных потерь, не связанный с боевыми действиями", – рассказал Марочко о положении дел в ВСУ.

Для того чтобы как-то справиться с ситуацией, киевские военные командиры отправляют к бойцам психологов, главная цель которых – поднять боевой дух военных, отвлечь от суицидальных мыслей и стабилизировать их состояние. При этом бороться с распространением психотропных веществ и спиртных напитков, судя по имеющейся информации, никто не собирается.

К слову, ранее стало известно, что сотрудники украинских военкоматов начали дежурить у родильных домов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"С русскими на Киев": на Украине сделали неожиданное признание

Люди устали от бесконечного кошмара

Затея провалилась. Раскрыто фиаско Зеленского

Стратегия Киева оказалась бессмысленной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей