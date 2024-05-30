В армии царят упаднические настроения

Регулярные провалы Вооруженных сил Незалежной на полях проведения спецоперации по демилитаризации Киева привели к тому, что украинских вояк охватили упаднические настроения. Солдаты начали умирать даже без участия в боевых столкновениях. Важной информацией поделился отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.



Военный назвал неожиданную причину гибели украинских бойцов. Оказалось, что в последнее время заметно выросли потери из-за активного распространения среди ВСУ наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя. Кроме того, в рядах украинского противника большие проблемы с дисциплиной.

Такая плачевная ситуация в армии Украины приводит к значительному росту безвозвратных и санитарных потерь. В некоторых местах царит хаос: вояки употребляют наркотики, беспробудно пьют, некоторые решают свести счеты с жизнью, другие устраивают дебоши.

"Отмечен рост безвозвратных и санитарных потерь, не связанный с боевыми действиями", – рассказал Марочко о положении дел в ВСУ.

Для того чтобы как-то справиться с ситуацией, киевские военные командиры отправляют к бойцам психологов, главная цель которых – поднять боевой дух военных, отвлечь от суицидальных мыслей и стабилизировать их состояние. При этом бороться с распространением психотропных веществ и спиртных напитков, судя по имеющейся информации, никто не собирается.

К слову, ранее стало известно, что сотрудники украинских военкоматов начали дежурить у родильных домов.