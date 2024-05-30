Москва сочтет передачу Украине F-16 как сигнал в ядерной сфере, заявил МИД РФ

Глава МИД РФ выступил с важным заявлением

Обстановка на международной арене продолжает обостряться день ото дня. Недвусмысленные сигналы Североатлантического альянса к эскалации ситуации хорошо видят в Москве. С заявлением по поводу возможного приближения ядерного коллапса выступил руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров.



Российский министр сообщил, что весьма красноречивым сигналом в ядерной сфере станет отправка в лапы незалежных вояк американских истребителей F-16. Как известно, о таких воинственных намерениях давно говорят на Западе, а киевский режим постоянно требует реализовать эти планы.

"Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО", – обратил особое внимание шеф российской дипломатии.

Лавров подчеркнул, что при таких исходных данных Москва очевидно будет рассматривать появление мощного крылатого оружия на территории украинского государства как преднамеренные сигналы со стороны западной военной коалиции в ядерной сфере. Такие шаги покажут, что НАТО не боится реализации любых, даже самых разрушительных сценариев в Незалежной.

Также дипломат подчеркнул, что все истребители будут неминуемо стерты в порошок, как и другое западное оружие, на ход проведения спецоперации боевые американские самолеты не повлияют.

К слову, ранее были названы неожиданные причины смерти украинских вояк под Харьковом.